Томь – Краснодар. Прогноз на матч (20.09.2017)

Томь примет Краснодар в матче 1/16 финала Кубка России. Команды находятся абсолютно в противоположной форме и играют они в разных дивизионах – так почему же шансы на успех Томи должны расцениваться не нулевыми?





Да, проведут томичи домашнюю встречу, но, например, в прошлой раз на своем поле Томь проиграла 5:1 – в рамках заключительного тура Премьер-Лиги сезона 2016/2017. В первом круге Краснодар также обыграл соперника разгромно, не пропустив при этом – 3:0.





Со счетом 5:1 краснодарцы накануне выиграли у Анжи в гостях, перед тем не пропуская в двух поединках подряд – от московского Динамо и Уфы (победы 2:0 и 1:0 соответственно). Томь же испытывает явные проблемы в атаке, хоть Спартаку-2 и Тамбову команда в последних матчах забивала, проигрывая тем не менее.





Предположим, что Краснодар в предстоящем поединке деклассирует соперника без особого сопротивления, например, выиграет крупно в первом тайме, победит и во второй половине встречи, пусть и более скромно. Прогноз – виктория гостей 4:0.