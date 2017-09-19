10:17 (+3) 18 September 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Барселона – Эйбар. Прогноз на матч (19.09.2017)
Дата события: 19 сентября 23:00

Барселона сыграет против сильнейшего клуба Испании по версии болельщиков клуба Эйбар, соответственно, Эйбара. Конечно, особенной интриги противостояние в себе не таит, ведь каталонский клуб превосходит соперника в разы и вряд ли впервые в сезоне потеряет очки дома.


Тем более Эйбар не сможет в поединке рассчитывать на нескольких игроков основы или близким к основе исполнителей, тогда как у Барселоны всего одна существенная потеря – новичок команды Усман Дембеле. Нападающий каталонцев получил травму в поединке с Хетафе накануне, но играя в большей части матча на выезде, Барселона все равно смогла выиграть, хоть и не без проблем.


Снова на первый план в предстоящей встрече выйдет Лео Месии, это произойдет наверняка, «к гадалке не ходи». Именно аргентинец положит начало разгрому Эйбара, возможно, они и завершит его. В поединке Барселона забьет минимум 3 мяча и продолжит лидировать в турнирной таблице Ла Лиги Эйбар же в очередной раз с нулем в графе «забитые мячи» уступит сопротивляясь только до первого гола фаворита.

Предлагаем сделать ставку на исход «Барселона выиграет второй тайм с сухим счетом» за коэффициент 1,40 от букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100