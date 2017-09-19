Барселона – Эйбар. Прогноз на матч (19.09.2017)

Барселона сыграет против сильнейшего клуба Испании по версии болельщиков клуба Эйбар, соответственно, Эйбара. Конечно, особенной интриги противостояние в себе не таит, ведь каталонский клуб превосходит соперника в разы и вряд ли впервые в сезоне потеряет очки дома.





Тем более Эйбар не сможет в поединке рассчитывать на нескольких игроков основы или близким к основе исполнителей, тогда как у Барселоны всего одна существенная потеря – новичок команды Усман Дембеле. Нападающий каталонцев получил травму в поединке с Хетафе накануне, но играя в большей части матча на выезде, Барселона все равно смогла выиграть, хоть и не без проблем.





Снова на первый план в предстоящей встрече выйдет Лео Месии, это произойдет наверняка, «к гадалке не ходи». Именно аргентинец положит начало разгрому Эйбара, возможно, они и завершит его. В поединке Барселона забьет минимум 3 мяча и продолжит лидировать в турнирной таблице Ла Лиги Эйбар же в очередной раз с нулем в графе «забитые мячи» уступит сопротивляясь только до первого гола фаворита.