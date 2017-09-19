Болонья – Интер. Прогноз на матч (19.09.2017)

Болонья примет Интер в матче 5-го тура итальянской Серии А. Миланский гранд здорово начал сезон, выиграв в стартовых 4-х поединках чемпионата 4 раза, то есть у команды максимальный результата, как, впрочем, и у Наполи с Ювентусом.





Пока перспективы Интера побороться с этими двумя командами за «скудетто» довольно призрачны, к тому же есть еще Лацио, Милан и Рома, которые готовы составить конкуренцию Интеру в борьбе за еврокубки. Но соперников уровня Болоньи «черно-синие» должны обыгрывать, хоть и предстоящая встреч пройдет не дома.





Интер тяжело играл против Болоньи ранее, но, справедливости ради отметим, с 2013-го года так и не проиграл ни разу. Сейчас Болонья переживает не лучшие времена, а значит, уверенная виктория Интера как никогда возможна, букмекеры же оценивают шансы гостей на успех не настолько высокими, чтобы не рассматривать коэффициент на победу Интера как «невыгодным». Викторию Интера в качестве основной ставки можно брать смело, а рискнув, следует отдать предпочтение варианту победы с форой -1,5. Прогноз – Интер окажется сильнее со счетом 260 или 3:1.