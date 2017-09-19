Тоттенхэм – Барнсли. Прогноз на матч (19.09.2017)

Тоттенхэм примет Барнсли в матче 1/16 финала Кубка Футбольной лиги. «Шпоры» неделю назад удачно стартовали на групповом этапе Лиги Чемпионов, дома обыграв своего основного конкурента в борьбе за выход в плей-офф – Боруссию Дортмунд (3:1). Но вот в следующем поединке, уже в рамках Премьер-Лиги, на своем поле Тоттенхэм не сумел одержать верх над Суонси, причем лондонцы даже не забили.





Валлийцам удалось надежно отыграть в обороне, но у Барнсли, как кажется, это не получиться, да и Тоттенхэм будет более отдохнувшим и традиционно мотивированным, по крайней мере, первые раунды турнира команда намерена пройти.





Более 18-ти лет пути Тоттенхэма и Барнсли не пересекались, но во многом лишь потому, что выступают команды в разных лигах, причем как в прямом, так и в переносном смысле слова. Барнсли не дотянуться до уровня Тоттенхэма на данный момент, как бы аутсайдер не старался. В предстоящей встрече гости постараются огрызаться, вот только Тоттенхэм, даже пропустив, обыграет соперника уверенно, на классе.