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Тоттенхэм – Барнсли. Прогноз на матч (19.09.2017)
Дата события: 19 сентября 22:00

Тоттенхэм примет Барнсли в матче 1/16 финала Кубка Футбольной лиги. «Шпоры» неделю назад удачно стартовали на групповом этапе Лиги Чемпионов, дома обыграв своего основного конкурента в борьбе за выход в плей-офф – Боруссию Дортмунд (3:1). Но вот в следующем поединке, уже в рамках Премьер-Лиги, на своем поле Тоттенхэм не сумел одержать верх над Суонси, причем лондонцы даже не забили.


Валлийцам удалось надежно отыграть в обороне, но у Барнсли, как кажется, это не получиться, да и Тоттенхэм будет более отдохнувшим и традиционно мотивированным, по крайней мере, первые раунды турнира команда намерена пройти.


Более 18-ти лет пути Тоттенхэма и Барнсли не пересекались, но во многом лишь потому, что выступают команды в разных лигах, причем как в прямом, так и в переносном смысле слова. Барнсли не дотянуться до уровня Тоттенхэма на данный момент, как бы аутсайдер не старался. В предстоящей встрече гости постараются огрызаться, вот только Тоттенхэм, даже пропустив, обыграет соперника уверенно, на классе.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Тоттенхэма больше 2,5» за коэффициент 1,40 от букмекерской конторы Париматч.
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