Лестер – Ливерпуль. Прогноз на матч (19.09.2017)

Лестер примет Ливерпуль в матче Кубка Футбольной лиги. «Лисы» начали сезон не слишком уж и здорово, хотя дважды в 6-ти поединках все же сумела победить. Накануне Лестер расписал «мировую» с новичком Премьер-Лиги Хаддерсфилдом 1:1, забила команда и Челси до этого (поражение 2:1), с высокой долей вероятности сыграет экс-чемпион Англии результативно и с Ливерпулем, пропускающим в трех матчах подряд.

Да, с обороной у «красных» не все в порядке, а значит, Ливерпуль постарается выиграть у Лестер во многом за счет атакующих действий. Ведь не важно, пропустит команда два или три мяча, если забьет 4 гола, а это возможно, если, конечно, у Ливерпуля «пойдет» игра.





Мерсисайдцы любят динамичную игру, открытый футбол, о чем, конечно, Лестер уведомлен, следовательно, изберут тактику хозяева, которая противоречит стилю Ливерпуля. До поры до времени, предположим, Лестеру будет удаваться сдерживать атакующий напор хозяев, но стоит Ливерпулю забить, как игра раскроется. Скорее всего, второй тайм окажется в итоге результативнее первого.