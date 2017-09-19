Шальке – Бавария. Прогноз на матч (19.09.2017)

Шальке примет Баварию в центральном матче 5-го тура немецкой Бундеслиги. На данный момент в турнирной таблице чемпионата команды имеют равное количество набранных очков, а мюнхенцы впереди лишь за счет большего количества забитых мячей – 9 против 7-ми.





Но в предстоящей встрече Шальке сыграет на своем поле, а значит, имеет определенные шансы обойти в таблице Баварию, хотя, конечно, они ниже вероятности победы мюнхенского клуба, который считается явным фаворитом.





Накануне Бавария деклассировала Майнц 4:0, а до этого в Лиге Чемпионов оказалась сильнее бельгийского Андерлехта также разгромно (3:0). А вот Шальке в двух предыдущих поединках неизменно пропускал, хоть и радовал результативностью. Предположим, что не сохранит свои ворота команда из Гельзенкирхена и сейчас, тогда как отличиться ей удастся максимум однажды.





Скорее всего, матч завершится уверенной победой Баварии, например, со счетом 1:3, но все-таки стоит подстраховаться и выбрать менее рискованный вариант за коэффициент выше 1,50.