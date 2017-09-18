Эспаньол – Сельта. Прогноз на матч (18.09.2017)

Эспаньол примет Сельту в матче 4-го тура испанской Примеры. Обе команды в начале сезона проиграли по два поединка из трех, но представитель Виго сумел в прошлом туре минимально обыграть Алавес, то есть, можно говорить от том, что Сельта вышла из кризиса, тем более если разбирать ее игру.





Эспаньол же имеет всего одно очко в своем активе, не удивительно, что на данный момент команда находится в зоне вылета. Каталонский клуб забил один мяч в ворота Севильи и больше не отличался, но статистику результативности Эспаньол в домашней встрече с Сельтой должен поправить, хотя успешным поединок может и не оказаться для хозяев.





Предположим, что более сильная по составу Сельта постарается за счет класса своих исполнителей завладеть инициативой в начале матча и повести, ведь именно тот коллектив, который забьет первым, будет иметь колоссальное преимущество. Переломить ход встречи здесь не удастся как Эспаньолу, если он пропусти, так и Сельте в обратном случае, поэтому ставка на исход «волевая победа – нет» здесь кажется наиболее привлекательно. Вот только учитывая коэффициент, отдадим предпочтение более рискованному варианту.