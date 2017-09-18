Зенит – Уфа. Прогноз на матч (18.09.2017)

Зенит примет Уфу в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги. Питерский клуб имеет шанс укрепить лидерство, ведь на данный момент команда делит первую позицию с Краснодаром, который свой поединок уже сыграл, а московский Локомотив отстает на одно очко.





В соперниках у Зенита середняк турнирной таблицы, который в последнее время выступает значительно слабее, если сравнивать с началом сезона. Уфа проиграла в предыдущих двух матчах чемпионата, причем уступала команда исключительно со счетом 1:0. Вообще, главной проблемой Уфы является «беззубая» игра в атаке, всего лишь 7 забитых мячей в 9-ти турах нельзя назвать хорошим результатом.





Зенит великолепно себя проявляет не только в атаке, но и в обороне. Питерцы пропустили три мяча в рамках Премьер-Лиги, а в 4-х встречах подряд команда сохраняла собственные ворота в неприкосновенности, предположим, что серия фаворита продолжиться.





В качестве основной ставки на игру здесь следует выбрать вариант победы Зенита с сухим счетом, а альтернативным взять исход на точный счет, например, 2:0.