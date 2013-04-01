Локомотив Москва – Амкар. Прогноз на матч (18.09.2017)

Московский Локомотив примет пермский Амкар в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги. Сыграв в прошлом поединке чемпионата вничью, «железнодорожники» не воспользовались осечкой питерского Зенита и не захватили лидерство в турнирной таблице. Кроме того, накануне Локомотив и вовсе опустился на 3-ю строчку, так как Краснодар свой матч 10-го тура уже выиграл и сейчас опережает столичный клуб на один пункт.





Амкар, в свою очередь, располагается на последнем месте в таблице, имея всего одну победу в своем активе, добытую, кстати, в прошлом гостевом матче чемпионата. Тогда соперником Амкара был тульский Арсенал, Локомотив, конечно же, более серьезный коллектив, который вряд ли не забьет ни разу в ворота пермяков, а вот насчет гостей есть сомнения.





Не пропустил Локомотив от Копенгагена на прошлой неделе в рамках стартовавшего группового этапа Лиги Европы, а вот до этого «железнодорожники» долгое время не могли сохранить свои ворота в неприкосновенности. Предположим, что Локомотив против Амкара сыграет в обороне куда лучше прежнего, например, не позволив сопернику за игру создать более трех по-настоящему опасных моментов.