Бешикташ – Коньяспор. Прогноз на матч (18.09.2017)

Бешикташ примет Коньяспор в матче 5-го тура турецкой Суперлиги. Команды стартовали в чемпионате по-разному, что предполагалось в исполнении Бешикташа (позиция в тройке сильнейших), но никак не ожидалось от Коньяспора (14-е место).





Бешикташ в случае победы поравняется с лидирующим Галатасараем, ведь пока команда отстает на три очка, имея один поединок в запасе. Но вот обойти своего принципиального соперника по забитым мячам будет несколько сложнее, так как Галатасарай в 5-ти матчах наколотил уже 13 голов, тогда как в активе Бешикташа 7 забитых мячей.





При этом в предстоящей встрече Бешикташ с высокой долей вероятности сыграет результативно, если не разгромив соперника, но порадовав зрителей вместе с соперником. Коньяспор ведь также мотивирован и, несомненно, даже невзирая на гостевой статус матча, команда попробует сыграть с позиции силы, не боясь и остро атакую большими силами. Такая стратегия вполне может принести успех, а вот игра от обороны вряд ли. Предполагаем такой вариант, при котором в определенный момент счет будет ничейным 1:1, а потом уже фаворит дожмет гостей.