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Ислочь – БАТЭ. Прогноз на матч (18.09.2017)
Дата события: 18 сентября 19:45

Ислочь примет БАТЭ в матче 22-го тура Чемпионата Беларуси. Клуб из Борисова продолжает находится позади солигорского Шахтера и минского Динамо в турнирной таблице, но при определенных раскладах команда способна в итоге финишировать первой.


Конечно, терять очки БАТЭ сейчас нельзя, а значит, в предстоящей встрече гранд сыграет только на победу, не станет рисковать и беречь основных игроков после недавней игры групповой стадии Лиги Европы. В стартовом туре турнира БАТЭ на выезде не позволил себя обыграть сербской Црвене Звезде, что можно занести в несомненный актив борисовцам.


Предположим, что и против Ислочи на выезде БАТЭ сыграет столь же строго и надежно в обороне, а забить команда всегда успеет, если приложит максимум усилий. Впрочем, и виктория БАТЭ на классе вполне может случиться, тем более так происходило зачастую в очных встречах ранее.


Скорее всего, отличившись однажды до перерыва, БАТЭ несколько усмирит атакующий пыл и постарается контролировать ситуацию на поле, лишний раз не рискуя. Такая стратегия не гарантирует обилия забитых мячей, но по одному в каждом тайме голы наверняка будут.

Предлагаем сделать ставку на исход «голы в обоих таймах» за высокий коэффициент 1,95 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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