Ислочь – БАТЭ. Прогноз на матч (18.09.2017)

Ислочь примет БАТЭ в матче 22-го тура Чемпионата Беларуси. Клуб из Борисова продолжает находится позади солигорского Шахтера и минского Динамо в турнирной таблице, но при определенных раскладах команда способна в итоге финишировать первой.





Конечно, терять очки БАТЭ сейчас нельзя, а значит, в предстоящей встрече гранд сыграет только на победу, не станет рисковать и беречь основных игроков после недавней игры групповой стадии Лиги Европы. В стартовом туре турнира БАТЭ на выезде не позволил себя обыграть сербской Црвене Звезде, что можно занести в несомненный актив борисовцам.





Предположим, что и против Ислочи на выезде БАТЭ сыграет столь же строго и надежно в обороне, а забить команда всегда успеет, если приложит максимум усилий. Впрочем, и виктория БАТЭ на классе вполне может случиться, тем более так происходило зачастую в очных встречах ранее.





Скорее всего, отличившись однажды до перерыва, БАТЭ несколько усмирит атакующий пыл и постарается контролировать ситуацию на поле, лишний раз не рискуя. Такая стратегия не гарантирует обилия забитых мячей, но по одному в каждом тайме голы наверняка будут.