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Кайсар – Астана. Прогноз на матч (18.09.2017)
Дата события: 18 сентября 14:30

Кайсар примет Астану в матче 27-го тура Премьер-Лиги Казахстана. Накануне действующий чемпион страны стартовал на групповом этапе Лиги Европы, но сделал это неудачно, проиграв в гостях Вильярреалу (3:1). Такой результат, не должен повлиять на исход предстоящей встречи, в которой Астана остается явным фаворитом, несмотря даже на гостевой статус матча.


Астана продолжает вести борьбу за чемпионство Кайратом и пока уступает принципиальному конкуренту два очка. Справедливости ради стоит отметить, что у Астаны есть три поединка в запасе, а по потерянным баллам команда значительно увереннее в таблице.


Только в пяти матчах чемпионата Астана не смогла победить, в июле командой был обыгран и Кайсар – 2:0. Вообще, от этого соперника Астана пропускает довольно редко, предположим, что сохранит свои ворота в неприкосновенности гранд и сейчас.


Выбирая ставку на игру, стоит рассмотреть вариант победы Астаны с сухим счетом, а если рискнуть, можно сделать выбор в пользу точного счета, например, 3:0.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «победа Астаны с сухим счетом» за высокий коэффициент 1,79 от букмекерской конторы Париматч.
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