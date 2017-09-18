Кайсар – Астана. Прогноз на матч (18.09.2017)

Кайсар примет Астану в матче 27-го тура Премьер-Лиги Казахстана. Накануне действующий чемпион страны стартовал на групповом этапе Лиги Европы, но сделал это неудачно, проиграв в гостях Вильярреалу (3:1). Такой результат, не должен повлиять на исход предстоящей встречи, в которой Астана остается явным фаворитом, несмотря даже на гостевой статус матча.





Астана продолжает вести борьбу за чемпионство Кайратом и пока уступает принципиальному конкуренту два очка. Справедливости ради стоит отметить, что у Астаны есть три поединка в запасе, а по потерянным баллам команда значительно увереннее в таблице.





Только в пяти матчах чемпионата Астана не смогла победить, в июле командой был обыгран и Кайсар – 2:0. Вообще, от этого соперника Астана пропускает довольно редко, предположим, что сохранит свои ворота в неприкосновенности гранд и сейчас.





Выбирая ставку на игру, стоит рассмотреть вариант победы Астаны с сухим счетом, а если рискнуть, можно сделать выбор в пользу точного счета, например, 3:0.