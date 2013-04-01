21:48 (+3) 16 September 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз на матч (17.09.2017)
Дата события: 17 сентября 21:45

Реал Сосьедад примет мадридский Реал в центральном матче 4-го тура Примеры. Столичный клуб третий раз подряд в чемпионате рискует потерять очки и сейчас такая вероятность даже выше, чем это было в поединках с Валенсией и Леванте. А все потому, что Реал Сосьедад здорово начал сезон и даже лидировал после двух туров в Примере, но уступил первую строчку Барселоне, хоть и победил третий раз.


Пока Реал Сосьедад не пропускал, а отличился на три раза больше Реала. То есть, представитель Сан-Себастьяна не может не котироваться высоко, конечно, не по меркам Реала, но конкретно в предстоящей домашней в встрече букмекеры на победу гостей дают довольно высокие коэффициенты.


В прошлом сезоне здесь Реал уверенно выиграл 3:0, с таким же счетом «королевский клуб» оказался сильнее дома, но сейчас ситуация несколько иная, ведь в матче не сыграют Бензема, Асенсио и Роналду, а также основной левый защитник Марсело. Их есть кем заменить, хотя позиция центрального нападающего наверняка приносит прямо в эти минуты головную боль Зидану, так как ему придется выбирать для этой роли игрока другого амплуа.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов мадридского Реала меньше 2» за высокий коэффициент 1,80 от букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100