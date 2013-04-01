Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз на матч (17.09.2017)

Реал Сосьедад примет мадридский Реал в центральном матче 4-го тура Примеры. Столичный клуб третий раз подряд в чемпионате рискует потерять очки и сейчас такая вероятность даже выше, чем это было в поединках с Валенсией и Леванте. А все потому, что Реал Сосьедад здорово начал сезон и даже лидировал после двух туров в Примере, но уступил первую строчку Барселоне, хоть и победил третий раз.





Пока Реал Сосьедад не пропускал, а отличился на три раза больше Реала. То есть, представитель Сан-Себастьяна не может не котироваться высоко, конечно, не по меркам Реала, но конкретно в предстоящей домашней в встрече букмекеры на победу гостей дают довольно высокие коэффициенты.





В прошлом сезоне здесь Реал уверенно выиграл 3:0, с таким же счетом «королевский клуб» оказался сильнее дома, но сейчас ситуация несколько иная, ведь в матче не сыграют Бензема, Асенсио и Роналду, а также основной левый защитник Марсело. Их есть кем заменить, хотя позиция центрального нападающего наверняка приносит прямо в эти минуты головную боль Зидану, так как ему придется выбирать для этой роли игрока другого амплуа.