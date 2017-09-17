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ПСЖ – Лион. Прогноз на матч (17.09.2017)
Дата события: 17 сентября 22:00

ПСЖ примет Лион в центральном матче 6-го тура французской Лиги 1. Парижане прогнозируемо здорово стартовали в сезоне, пока выиграв абсолютно во всех поединках, причем только дважды столичный клуб не оказался сильнее с разгромным счетом.


А вот Лион, несмотря на отсутствие поражений и, казалось бы, хороший старт сезона, побеждает не так уж часто, а если говорить о крупных викториях, то у Лиона она всего одна – над Страсбургом 4:0. Как и многие другие команды – Лион хуже действует на выезде, например, гранд французского футбола накануне не смог обыграть Аполлон на Кипре в рамках группового этапа Лиги Европы (ничья 1:1).


Уже очень долгое время на своем поле ПСЖ обыгрывает Лион, но пропускает по одному мячу от сильного соперника регулярно. В прошлом сезоне парижанам удалось добиться минимальной домашней победы 2:1, причем пропустила команда первой, а потом забила дважды еще в стартовой 45-минутке. Предположим, что и в предстоящей встрече первая половина будет наполнена событиями, и в ней ПСЖ как минимум не проиграет, отличившись.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов ПСЖ больше 1 в первом тайме» за высокий коэффициент 1,59 от букмекерской конторы 1хбет.
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