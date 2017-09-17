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Милан – Удинезе. Прогноз на матч (17.09.2017)
Дата события: 17 сентября 16:00

Милан примет Удинезе в матче 4-го тура итальянской Серии А. В прошлом поединке чемпионата «россо-нери» потерпели сокрушительное поражение от Лацио в гостях 4:1, но команда смогла реабилитироваться в Лиге Европы, деклассировав Аустрию на выезде со счетом 5:1.


Не так уж плохи дела у Милана и в Серии А, ведь команда выиграла в двух стартовых встречах, то есть, у нее в активе 6 очков, тогда как у лидирующих Ювентуса, Наполи и Интера по 9 набранных пунктов.


Если кто-то из этой тройки оступится, плюс не выиграют свои матчи Лацио, Торино или Сампдория, Милан поднимется в еврокубковую зону, а там, конечно, команда будет себя чувствовать намного увереннее.


Удинезе начал сезон а двух поражений, но в прошлом туре команде удалось выиграть и покинуть зону вылета. Задачей минимум для Удинезе является сохранение прописки в элите а для этого нужно побеждать в поединках с прямыми конкурентами а Милан понятно к таковым не относится. С высокой долей вероятности пропустив от фаворита Удинезе в предстоящей встрече сдастся стараясь разве что не уступить разгромно.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Милана в 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,75 от букмекерской конторы Париматч.
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