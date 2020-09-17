Боруссия Дортмунд – Кельн. Прогноз на матч (17.09.2017)

Боруссия Дортмунд примет Кельн в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги. Обе команды представляют Германию в еврокубках, и накануне они провели свои встречи в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы соответственно. На выезде Боруссия Дортмунд проиграла Тоттенхэму 3:1, с таким же счетом и также в гостях против лондонского клуба уступил и Кельн, то есть, радоваться коллективам нечему.





Зато все в порядке пока у Боруссии в Бундеслиге – дортмундцы, потеряв очки только в матче с Фрайбургом, занимают второе место в турнирной таблице, уступая на вечер пятницы только три пункта Ганноверу, который свой поединок в туре провел. Наверняка Боруссия выйдет после встречи с Кельном в лидеры, для этого команде достаточно лишь выиграть у довольно скромного соперника из зоны вылета.





Прошлый сезон для Кельна выдался удачным, а в очных поединках с Боруссией Дортмунд команда не проиграла – ничья 1:1 дома и 0:0 на выезде. Да и ранее Кельн с Боруссией смотрелся достойно, более того, с 2012-го года Дортмунд не оказывался сильнее. Предположим, что серия Кельна все-таки завершится, а Боруссия в предстоящей встрече выиграет в 2 мяча.