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Манчестер Юнайтед – Эвертон. Прогноз на матч (17.09.2017)
Дата события: 17 сентября 18:00

Манчестер Юнайтед примет Эвертон в матче 5-го тура английской Премьер-Лиги. Довольно здорово «Красные дьяволы» начали сезон, хотя первый поединок они, кстати, проиграли – мадридскому Реалу в Суперкубке Европы. Зато потом последовала серия из трех побед подряд без пропущенных мячей, а беспроигрышная серия команды на данный момент составляет 5 матчей.

 

Накануне Манчестер Юнайтед праздновал успех в стартовом туре группового этапа Лиги Чемпионов – команда Моуриньо дома победила Базель 3:0. Снова Юнайтед не пропустил, возможно, оставит собственные ворота в неприкосновенности команда и против Эвертона, который всухую проиграл три матча подряд, причем преимущество соперников мерсисайдцев в счете составляло минимум 2 мяча.

 

Не совсем показателен матч Эвертона с Аталантой накануне, в котором команда проиграла итальянскому клубу 3:0, но в любом случае Юнайтед сильнее Аталанты, а значит, «ирискам» придется сложнее. Прогноз – они наверняка проиграют, а если и забьют в ворота Юнайтед, то однажды.

Предлагаем сделать ставку на исход «Манчестер Юнайтед выиграет в 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,79 от букмекерской конторы Париматч.
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