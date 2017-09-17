Челси – Арсенал. Прогноз на матч (17.09.2017)

Лондонское дерби состоится в матче 5-го тура английской Премьер-Лиги – Челси примет Арсенал. «Аристократы» в недавнем поединке Лиги Чемпионов с Карабахом оказался сильнее, хоть состав Челси был не оптимальным. Наверняка, был сделан такой выбор наставником «синих» Антонио Конте специально, ведь азербайджанский клуб Челси все равно бы обыграл, а для поединка С Арсеналом силы пригодятся.





«Канониры» после двух поражений подряд в прошлом туре чемпионата деклассировали дома Борнмут 3:0, но все же команде если и поправила свое положение в турнирной таблице, все равно находится в ней значительно ниже, чем команда ожидала и планировала – 11- е место.





Во многом именно из-за не слишком удачного старта сезона Арсенал и котируется ниже Челси, причем коэффициент на викторию «синих» меньше двойки. «Канониры» способны, впрочем, в дерби сыграть на порядок лучше, чем в любом ранее проведенном матче чемпионата или другого турнира – обязывает ситуация и мотивацию.





Арсенал нередко в последнее время оказывался сильнее Челси, в том числе обыграл соперника в матче за Суперкубок Англии этого года – 2:1 после серии пенальти. Предположим, что и сейчас «канониры» забьют 1, а максимум 2 мяча в ворота Челси.