Тосно – Спартак Москва. Прогноз на матч (17.09.2017)

Тосно примет московский Спартак в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги. Хозяева предстоящей встречи располагаются на данный момент в нижней части турнирной таблице, а именно занимают 13-ю строчку, что, конечно, не очень здорово. Хотя игра Тосно позволяет надеяться на лучшее, например, команда способна выбраться из зоны вылета.





Что касается Спартака, то и действующие чемпионы страны начали сезон плохо. В 9-ти поединках «красно-белые» выиграли только трижды, не смогли спартаковцы победить в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов – гостевая ничья со скромным Марибором 1:1.





Конечно, Спартак имеет запредельную мотивацию, но важно учитывать состояние команды, которое, предположим, не самое лучшее на фоне усталости – как физической, так и психологической. Спартак ведь вполне мог обыграть Марибор и надеялся на победу, но, открыв счет, полностью отдал инициативу сопернику, за что и поплатился в итоге.





Скорее всего, против Тосно Спартак постарается контролировать ситуацию на поле от стартового до финального свистка, а это «красно-белым сделать не удастся, соответственно, с высокой долей вероятности они пропустят.