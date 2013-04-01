Арсенал Тула – Динамо Москва. Прогноз на матч (15.09.2017)

Тульский Арсенал примет московское Динамо в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги. Практически треть чемпионата позади и на данный момент перспективы команда отнюдь не радужные – оба коллектива ведут борьбу за выживание, редко демонстрируя игры высокого уровня.





Точнее сказать так – от Динамо ждут намного больше, чем пребывание в опасной близости к зоне вылета, но пока москвичи не достаточно хороши в атаки и не могут похвастаться надежностью обороны. Для тульского клуба, с одной стороны, 13-я строчка - это еще не провал, вот только риск вскоре оказаться в самом низу таблицы высокий.





Шансы соперников на победу в предстоящей встрече примерно равны, то есть, и ничья здесь станет вполне логичным исходом, причем она не должна оказаться уж очень результативной. Например, вряд ли будет зафиксирован в поединке Арсенал и Динамо счет 2:2, а именно так сыграли коллективы последний раз – в мае 2015-го года в рамках российской Премьер-Лиги.





Предположим, что более сильные в теории динамовцы найдут способ забить Арсеналу и при этом не пропустить, итоговый результат 1:0 в пользу столичного клуба прогнозируем.