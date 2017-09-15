Эйбар – Леганес. Прогноз на матч (15.09.2017)

Эйбар примет Леганес в матче 4-го тура испанской Примеры. После гостевой виктории в стартовом поединке чемпионата над Малагой, Эйбар дважды подряд уступил, что предопределяет текущую 16-ю позицию команды. Леганес также в прошлом туре уступил, зато в двух встречах ранее набрал максимальное количество очков и сейчас занимает 5-е место.





Казалось бы, Леганес находится в лучшей форме и должен котироваться довольно высоко, но нет, фаворитом предстоящего поединка считается Эйбар, который ставит перед собой цель выиграть в домашней встрече, тем самым покинув опасную зону рядом с зоной вылета.





Все-таки стоит отметить, что Эйбар-то уступил Атлетику и Севилье, то есть топ-соперникам, а вот Леганес проиграл даже на своем поле Хетафе, то есть, Эйбар наверняка свои задачи выполнит, если проведет поединок на уровне, например, прошлого сезона. В апреле на своем поле Эйбар уверенно обыграл Леганес 2:0, отличившись дважды в середине второго тайма, скорее всего, после перерыва отличится Эйбар и в предстоящей встреч. Прогноз – Эйбар выиграет второй тайм и матч.