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Эйбар – Леганес. Прогноз на матч (15.09.2017)
Дата события: 15 сентября 22:00

Эйбар примет Леганес в матче 4-го тура испанской Примеры. После гостевой виктории в стартовом поединке чемпионата над Малагой, Эйбар дважды подряд уступил, что предопределяет текущую 16-ю позицию команды. Леганес также в прошлом туре уступил, зато в двух встречах ранее набрал максимальное количество очков и сейчас занимает 5-е место.


Казалось бы, Леганес находится в лучшей форме и должен котироваться довольно высоко, но нет, фаворитом предстоящего поединка считается Эйбар, который ставит перед собой цель выиграть в домашней встрече, тем самым покинув опасную зону рядом с зоной вылета.


Все-таки стоит отметить, что Эйбар-то уступил Атлетику и Севилье, то есть топ-соперникам, а вот Леганес проиграл даже на своем поле Хетафе, то есть, Эйбар наверняка свои задачи выполнит, если проведет поединок на уровне, например, прошлого сезона. В апреле на своем поле Эйбар уверенно обыграл Леганес 2:0, отличившись дважды в середине второго тайма, скорее всего, после перерыва отличится Эйбар и в предстоящей встреч. Прогноз – Эйбар выиграет второй тайм и матч.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «победа Эйбара» за высокий коэффициент 2,15 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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