Ганновер – Гамбург. Прогноз на матч (15.09.2017)

Ганновер примет Гамбург в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги. У обеих команд есть травмированные, но потери Гамбурга, как кажется, более существенные, поэтому букмекеры предпочтение во встрече отдают Ганноверу. Хотя наверняка на распределение коэффициента повлияло и место проведения встречи – матч состоится в Ганновере.





Впрочем, последний очный поединок на выезде принес Гамбургу успех, а победила команда не то, чтобы минимально, а с разгромным счетом – 3:0. До этого встречи получались обоюдно острыми и не завершались вничью, с высокой долей вероятности «мировая» не будет зафиксирована и сейчас.





Ганновер на старте сезона здорово себя проявляет в обороне и на данный момент в турнирной таблице Бундеслиги занимает 3-ю строчку. Гамбург же лучше всего сыграл в единственном гостевом матче сезона (если брать в учет только Бундеслигу), обыграв Кельн 3:1. Предположим, что и сейчас Гамбургу удастся отличится, а вот исход поединка предугадать сложнее. Рискнем выбрать результат – виктория Ганновера через «верх», например, 2:1.