Борнмут – Брайтон. Прогноз на матч (15.09.2017)

Борнмут примет Брайтон в матче 5-го тура английской Премьер-Лиги. В турнирной таблице чемпионата команды занимают 14-е и 19-е место соответственно, то есть, сезон они начали не слишком здорово, особенно если говорить о Борнмуте.





А вот Брайтон в некотором смысле может быть доволен текущей 14-й позицией, ведь команда только попала в элиту английского футбола и главная задача для нее – не вылететь. В прошлом туре Брайтон впервые сумел победить, причем команда обыграла одного из лидеров на момент проведения матча – Вест Бромвич (3:1).





То есть, Брайтон находится в чуть более лучшей форме, недели соперник, вот только гостевой статус встречи не позволяет Брайтон называть ее фаворитом. Небольшое предпочтение букмекеры отдают Борнмуту, чем, в принципе, можно воспользоваться, поставив, например, на исход «гости не проиграют».





Хотя есть и менее рискованные исходы, к которым можно отнести небольшое количество голов в матче. Брайтон явно изберет оборонительную тактику ведения игры, и в стартовой 45-минутке по этой причине обилия мячей не стоит ожидать.