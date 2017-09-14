Вардар – Зенит. Прогноз на матч (14.09.2017)

Вардар примет Зенит в матче группового этапа Лиги Европы. В стартовом туре наверняка в квартете L очками обзаведутся только два коллектива и одним из них будет Зенит, который выступит в качестве явного фаворита поединка с Вардаром.





Несмотря на такой статус, Зениту придется тяжело, ведь сыграет он на выезде, а Вардар довольно неуступчивый коллектив, отлично действующий в последнее время во всех турнирах. Например, в квалификации Лиги Европы представители Македонии оказались сильнее Фенербахче, причем обыграли турецкого гранда как дома, так и на выезде.





Вардар результативен, но не стоит ожидать от команды в матче с Зенитом массированных атак и множество голевых моментов, наверняка хозяева изберут оборонительную тактику, за счет которой у Вардара будет шанс сыграть, например, вничью 0:0 или 1:1.





Но все же более реальное развитие событий – Зенит завладеет преимуществом и отличится в концовке первого тайма однажды, после чего Вардару отыграться будет тяжелее, чем оберегать собственные владения. То есть, прогноз – виктория гостей 0:1 или 0:2.