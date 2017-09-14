Арсенал – Кельн. Прогноз на матч (14.09.2017)

Арсенал примет Кельн в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. «Канониры» впервые за долгое время оказались за бортом главного клубного турнира Европы, не пробившись в четверку лучших клубов Премьер-Лиги, но зато теперь у Арсенала есть реальные шансы побороться за еврокубковый трофей.





В своем квартете Арсенал выглядит явным фаворитом, в чем и не стоило сомневаться, даже если бы жребий распределил бы англичан в более сложную группу. В стартовой встрече Арсенал сыграет на своем поле, а значит, вне зависимости от собственного превосходства и понимания, что сейчас ничего не решается, лондонцы обязаны выигрывать у Кельна уверенно.





Тем более Кельн катастрофически плохо стартовал в сезоне, проиграв в каждом из трех матчей Бундеслиги с общей разницей забитых и пропущенных мячей 1:7. Арсенал же хоть и имеет отрицательную разницу, но дважды команде удалось выиграть, в том числе накануне у Борнмута 3:0.





Предположим, что и в предстоящей встрече команда Арсена Венгера отличится трижды, но для подстраховки выберем несколько другой вариант.