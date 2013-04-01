Копенгаген – Локомотив Москва. Прогноз на матч (14.09.2017)

Копенгаген примет московский Локомотив в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Датчане имели отличную возможность попасть в Лигу Чемпионов, то ее упустили, оказавшись слабее в противостоянии с Карабахом. Сейчас же азербайджанцы неудачно стартовали в главном клубном турнире Европы, а Копенгаген ожидает, судя по котировкам букмекеров, совсем другая участь – хозяева фавориты во встрече с Локомотивом.





Да, победа Копенгагена более реальна, чем успех «железнодорожников» в конкретном матче, хотя ничья здесь кажется также явной. Ведь наверняка в стартовом туре соперники не станут рисковать, а ничья и одних и других должна устраивать. Если так и случиться, то поединок не окажется результативным, впрочем, «мировая» 1:1 не должна удивить.





Именно с таким счетом сыграл Локомотив накануне с Ахматом в рамках российской Премьер-Лиги. «Для «железнодорожников» такой исход стал неудачей, ведь потеряв очки, команда не воспользовалась осечкой Зенита, также расписавшего «мировую», и не вышла в лидеры турнира.