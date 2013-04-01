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Динамо Киев – Скендербеу. Прогноз на матч (14.09.2017)
Дата события: 14 сентября 20:00

Киевское Динамо примет Скендербеу в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Украинский клуб после провала в квалификации Лиги Чемпионов все-таки отпустил своего лидера Адрея Ярмоленко в другой клуб, которым оказался представитель Германии Боруссия Дортмунд. Конечно, потеря не может не сказаться, но пока без капитана Динамо обыграла Александрию в чемпионате 3:0 и считается явным фаворитом поединка со Скендербеу.


Ранее команды пересекались в товарищеский встречах, причем в последнее время происходило это довольно-таки регулярно. В трех поединках, начиная с 2014-го года, динамовцы обыгрывали Скендербеу более чем уверенно, например, минимальное преимущество фаворита составило два мяча.


С высокой долей вероятности и сейчас Динамо победит, хотя много зависит от реализации хозяев поля. Да, у команды есть квалифицированные исполнители впереди, но четкого лидера пока назвать сложно, возможно, им станет один из молодых игроков и отлично себя проявит против Скендербеу. Прогноз – в «веселом» матче Динамо окажется сильнее.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Динамо больше 2» за высокий коэффициент 1,62 от букмекерской конторы 1хбет.
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