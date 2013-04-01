Динамо Киев – Скендербеу. Прогноз на матч (14.09.2017)

Киевское Динамо примет Скендербеу в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Украинский клуб после провала в квалификации Лиги Чемпионов все-таки отпустил своего лидера Адрея Ярмоленко в другой клуб, которым оказался представитель Германии Боруссия Дортмунд. Конечно, потеря не может не сказаться, но пока без капитана Динамо обыграла Александрию в чемпионате 3:0 и считается явным фаворитом поединка со Скендербеу.





Ранее команды пересекались в товарищеский встречах, причем в последнее время происходило это довольно-таки регулярно. В трех поединках, начиная с 2014-го года, динамовцы обыгрывали Скендербеу более чем уверенно, например, минимальное преимущество фаворита составило два мяча.





С высокой долей вероятности и сейчас Динамо победит, хотя много зависит от реализации хозяев поля. Да, у команды есть квалифицированные исполнители впереди, но четкого лидера пока назвать сложно, возможно, им станет один из молодых игроков и отлично себя проявит против Скендербеу. Прогноз – в «веселом» матче Динамо окажется сильнее.