Вильярреал – Астана. Прогноз на матч (14.09.2017)

Вильярреал примет Астану в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. «Желтая субмарина» испытывает некоторые сложности с составом, но, несмотря на это, остается явным фаворитом предстоящей встречи.





В единственном домашнем поединке сезона Вильярреал обыграл Бетис, а случилось это несколько дней назад. Ранее команда уступала, кстати, не отличившись ни разу, но на своем поле, конечно, поражение вряд ли возможно, учитывая не самый высокий класс соперника по меркам представителя топовой европейской лиги.





Астана в квалификации Лиги Чемпионов на выезде была деклассирована Селтиком 5:0, а вот дома сумела порадовать своих болельщиков и даже на некоторое время позволило иметь надежду на спасение и суперкамбэк, впрочем, мяч, забитый Селтиком в Казахстане, ее похоронил. В итоге дома Астана выиграла 4:3, что довольно неплохо, а в матче местного чемпионата после этого команда разгромила Атурау дома 7:0.





С высокой долей вероятности ничего сверхординарного в предстоящей встрече не произойдет, а завершится она уверенной викторией Вильярреала, например, со счетом 3:1 или 2:0.