Аустрия – Милан. Прогноз на матч (14.09.2017)

Аустрия примет Милан в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. «Россо-нери» наверняка в новом сезоне планируют» зацепить» хотя бы один трофей, победа в Лиге Европы может считаться не самой запредельной, особенно если сравнивать с шансами Милана побороться с Ювентусов в Серии А за «Скудетто».





Против венской Аустрии Милан выступит в качестве явного фаворита, хоть последний матч чемпионата итальянский клуб проиграл разгромно Лацио, а предстоящий поединок состоится в Австрии. Кажется, что мотивированный Милан справится с психологическим давлением, а это сейчас для команды важнее всего.





Скорее всего, Милан не начнет встречу ярко, а некоторое время инициатива будет отдана Аустрии. Но в итоге преимуществом Милан-таки завладеет, например, случиться это в середине стартовой 45-минутке. Гол от фаворита стоит ждать ближе к перерыву и вряд ли «россо-нери» поразят впервые ворота соперника уже во втором тайме. В качестве ставки стоит выбирать исход с учетом прогнозируемой победы Милана, но именно на викторию довольно низкий коэффициент, следовательно, его не рассматриваем.