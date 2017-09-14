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Аталанта – Эвертон. Прогноз на матч (14.09.2017)
Дата события: 14 сентября 20:00

Аталанта примет Эвертон в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Итальянский клуб добился значительного успеха, добравшись до групповой стадии второго по значимости клубного турнира Европы, но особых шансов заявить о себе у команды в нем нет.


Все потому, что на данный момент состав Аталанты далеко не тот, что был в прошлом сезоне, так как представитель Бергамо прогнозируемо потерял несколько ключевых исполнителей, которые перебрались в гранды. Эвертон, кстати, также покинул лидер атак команды Лукаку, но ему на смену пришел сам Уэйн Руни, довольно неплохо начавший сезон.


Английский клубы вообще действует в поединках Лиги Европы, а тем более на групповой стадии турнира, с некоторым запасом, точнее не играют с полной самоотдачей либо же состав коллективов не является основным. Эвертон вполне может сыграть в подобном стиле – именно поэтому букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение Аталанте.


Все же предположим, что Эвертон добьется успеха в матче, если не обыграв соперника, то сыграв с ним вничью, непременно отличившись.

Предлагаем сделать ставку на исход «Эвертон не проиграет» за высокий коэффициент 1,62 от букмекерской конторы 1хбет.
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