Шахтер Донецк – Наполи. Прогноз на матч (13.09.2017)

Донецкий Шахтер примет Наполи в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. «Горняки» не имеют возможности сыграть поединок на «Донбасс Арене», но и Харьков для Шахтера стал уже домашним городом, в котором, например, удача не улыбнулась команда в прошлом розыгрыше Лиги Европы, когда Шахтер уступил на «Металлисте» Сельте и вылетел из турнира на ранней стадии плей-офф.





Наполи же пробился в плей-офф Лиги Чемпионов прошлого сезона, но в 1/8 финала жребий свел итальянский клуб с мадридским Реалом, против которого Наполи хоть и сыграл достойно, но уступил как дома, так и в гостях с одинаковым счетом 3:1.





Вообще, Наполи довольно результативная команда, в том числе и новый сезон она начала здорово в атаке. По три мяча забили неаполитанцы в ворота Вероны, Аталанты и Болоньи в Серии А, минимум 2 гола стоит ожидать от Наполи и с Шахтером. Если такой прогноз окажется верным, но зайдет ставка и на победу гостей, хотя в качестве подстраховкой все-таки стоит выбрать несколько другой вариант, но также с довольно высоким коэффициентом.