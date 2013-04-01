Фейеноорд – Манчестер Сити. Прогноз на матч (13.09.2017)

Фейеноорд примет Манчестер Сити в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. «Горожане» накануне одержали в рамках Премьер-Лиги уверенную победу над Ливерпулем (5:0), что позволило команде сравняться с лидером турнирной таблицы – Юнайтед. Кроме борьбы за трофей в чемпионате, Сити, несомненно, ставит перед собой цель выиграть Лигу Чемпионов, следовательно, предстоящий поединок против не самого сильного коллектива в квартете имеет важнейшее значение.





В нем Сити обязан побеждать, по крайней мере, по мнению букмекеров. На викторию представителя Англии дают примерно коэффициент 1,40, несмотря даже на отличный старт сезона в исполнении Фейеноорда. Гранд голландского футбола выиграл пока абсолютно во всех поединках сезона, в том числе у Витесса в Суперкубке Нидерландов, завоевав первый трофей.





Да, Фейеноорд способен некоторое время сдерживать атакующий натиск гостей, но, предположим, в концовке стартовой 45-минутки фаворит дожмет соперника и отличится. Скорее всего, матч в итоге завершится уверенной победой Сити, например, с разницей в 2 мяча.