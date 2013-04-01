Тоттенхэм – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч (13.09.2017)

Тоттенхэм примет Боруссию Дортмунд в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Именно эти две команды по мнению букмекеров должны побороться за вторую путевку в плей-офф турнира, так как первое место должен в квартете занять Реал. Понимают это и Тоттенхэм с Боруссией, а значит, предстоящая встреча едва ли не самая важная, хоть и стартовая.





В ней предпочтение отдается Тоттенхэму, но лишь потому, что команды сыграет на своем поле, впрочем, это не совсем так, ведь данный сезон «шпоры» проведут на «Уэмбли». Все дело в том, что Боруссия достаточно домашняя команда, поэтому для нее и ничья против Тоттенхэма в гостях станет не самым плохим результатом, тогда как англичане явно рассчитывают на викторию.





Предположим, что игра здесь и вовсе получится «ничейной», быть может не по итоговому счету, а по общему впечатлению. Боруссия довольно атакующая команда, но сыграть результативно против Тоттенхэма, зачастую здорово действующего в обороне, будет сложновато. Скорее всего, «верх» в матче соперники не пробьют, с учетом такого прогноза и ставка.