Реал Мадрид - АПОЭЛ. Прогноз на матч (13.09.2017)

Мадридский Реал примет АПОЭЛ в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. «Королевский клуб» действующий победитель главного клубного турнира Европы, причем и позапрошлом сезоне Реал оказался сильнее всех. Именно мадридцы считаются фаворитами и сейчас, не стоит говорить о котировках букмекеров на предстоящую встречу.





Реал дома примет скромный АПОЭЛ, который в сезоне 2011/2012 на стадии плей-офф Лиги Чемпионов деклассировал киприотов как дома, так и на выезде – 5:2 и 3:0 соответственно. Кажется, что с тех пор АПОЭЛ не стал сильнее, а вот Реал прибавил, даже несмотря на более серьезный возраст лидера «сливочных» Роналду.





Португалец из-за дисквалификации не может помочь своей команде на старте сезона в Примере, а значит, предстоящий матч для него дебютный, если, конечно, не считать несколько десятков минут, проведенных против Барселоны в Суперкубке Испании. Но Криштиану успел забить каталонцам, был результативен в поединках сборной своей страны, наверняка голоден до голов Роналду и в Лиге Чемпионов, тем более он готовился долго в том числе к предстоящему поединку.