РБ Лейпциг – Монако. Прогноз на матч (13.09.2017)

РБ Лейпциг примет Монако в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Команды в прошлом сезоне произвели настоящий фурор – французский клуб сумет прервать гегемонию ПСЖ в Лиге 1 и здорово выступил на европейской арене, а немецкая команды в дебютном для себя сезоне в Бундеслиге заняла второе место в турнирной таблице, подвинут даже Боруссию Дортмунд, не говоря уже о Байере, Шальке, Боруссию Менхенгладбах.





Против Монако РБ Лейпциг выступит в качестве фаворита, но во многом лишь потому, что немецкий коллектив сыграет дома. Если говорить о старте сезона обеих команд, то он и не слишком успешный, и в то же время довольно неплохой. Лейпциг, уступив в первом туре Шальке в гостях, выиграл затем дважды подряд, а Монако только в прошлом туре чемпионата проиграл, впрочем, был разгромлен Ниццой 4:0.





Предположим, что против Лейпцига Монако уж точно не сыграет столь же провально, хоть наверняка пропустит от соперника, например, 1-2 мяча. Прогноз – ничья 1:1 или 2:2, а может через «верх» победит Лейпциг, который все-таки котируется выше.