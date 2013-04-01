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Марибор – Спартак Москва. Прогноз на матч (13.09.2017)
Дата события: 13 сентября 21:45

Марибор примет московский Спартак в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Довольно давно российский клуб из столицы не представлял страну в главном клубном турнире Европы, но сейчас такая возможность Спартаку представилась и вряд ли команда не воспользуется шансом в сложной группе (а легких и нет) побороться за выход в плей-офф Лиги Чемпионов или хотя бы завоевать путевку в Лигу Европы.


Пока букмекеры считают наиболее возможной борьбу «красно-белых» за итоговое третье место как раз-таки с Марибором, то есть, предстоящая встреча может иметь определяющее значение. В ней предпочтение отдается Спартаку, но москвичи сыграют на выезде, а значит, все может оказаться далеко не так, как команда планирует.


Тем более Спартак начал сезон посредственно, хотя вполне стоит говорить даже о провале – промежуточное 8-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги для действующего чемпиона страны не является топовым уровнем. Сейчас Спартак не в лучшем состоянии, что дает определенные шансы Марибору, здорово действующего в обороне в последнее время.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,75 от букмекерской конторы 1хбет.
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