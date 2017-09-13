Ливерпуль – Севилья. Прогноз на матч (13.09.2017)

Ливерпуль примет Севилью в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Последний и единственный, кстати, раз команды пересекались в финале Лиги Европы сезона 2015/2016 – тогда испанский клуб обыграл англичан, хоть и уступал по ходу встречи.





Поединок завершился викторией Севильи 3:1, подобный счет вполне ожидаем и сейчас, только уже в пользу Ливерпуля, который выступит в качестве фаворита. Но не сказать, что на данный момент мерсисайдцы находятся в лучшей форме, чем соперник, ведь Севилья не проиграла пока ни единого матча, в том числе команда в обоих гостевых играх праздновала успех.





Что касается Ливерпуля, то «красные» начали сезон с ничьи против Уотфорда (3:3), а после серии побед на выезде уступили Ман Сити (5:0). Подобная статистика не дает повода оценивать шансы Ливерпуля на победу в предстоящей встрече как неоспоримые, Севилья способна не только навязать борьбу фаворита, но и деклассировать его, причем, скорее всего, это возможно только при обилие голов в матче. Прогноз – в любом случае» верх» здесь будет пробит, а более реальным исходом все-таки считается по праву минимальная виктория Ливерпуля, например, 2:1.