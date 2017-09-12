Челси – Карабах. Прогноз на матч (12.09.2017)

Челси примет Карабах в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Впервые в истории азербайджанский клуб дошел до данной стадии турнира, но, понятно, в группе с Челси, Ромой и Атлетико Мадрид скромный Карабах практически не имеет шансов на выход в плей-офф.





Задачей для Карабаха станет разве что итоговая 3-я позиция в квартете, а минимум, чего хотела бы добиться команды – одна победа и пару ничьих. Впрочем, такие исходы возможны на своем поле, на выезде Карабах понимает собственный статус явного аутсайдера и минимальные шансы, чтобы не уступить более сильному сопернику, например, в 1-2 мяча.





Скорее всего, Челси даже без особых усилий отличится против Карабаха трижды, а вот пропустить от азербайджанцев команда Антонио Конте не должна. Предположим, что «синие» очень мощно начнут встреч и забьют пару мячей до перерыва, с учетом такого прогноза и можно делать ставку на игру, хоть и страховка имеет место быть. Таковой станет исход на викторию фаворита как в стартовой 45-минутке, так и в матче.