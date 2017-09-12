Селтик – ПСЖ. Прогноз на матч (12.09.2017)

Селтик примет ПСЖ в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Парижане серьезно в этом сезоне нацелены на победу в турнире, не зря ведь команда пополнилась двумя игроками за общую сумму около 400 миллионов долларов.





Весь Селтик, а, возможно, и Чемпионат Шотландии не стоит столько, сколько основной состав ПСЖ, а ведь у французам и скамейка едва ли не сильнейшая в мире. Великолепно ПСЖ провел последний поединок чемпионата Франции с Мецом на выезде, выиграв 5:1, и это при том, что большинство игроков команды не имело отдыха после возвращения из национальных сборных.





Впрочем, некоторым исполнителям Унаи Эмери дал отдых и не использовал того же Дани Алвеса в поединке с Мецом. Подобное свидетельствует еще и о важности предстоящего матча Лиги Чемпионов, в котором никакой другой исход, кроме победы, не устроит ПСЖ.





Предположи, что парижане не получат должного сопротивления от Селтика, свободно смогут отличаться более 3-х раз в матче, тем более даже Астана 4 раза поразила ворота шотландского гранда не так давно, пропускал Селтик от Сент-Джонсона и Гамильона после.