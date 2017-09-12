Рома – Атлетико Мадрид. Прогноз на матч (12.09.2017)

Рома примет мадридский Атлетико в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Команды попали в довольно сложную группу, в которой фаворитом даже считаются не эти команды, а лондонский Челси. Следовательно, между Ромой и Атлетико с высокой долей вероятности развернется борьба за итоговую вторую строчку турнирной таблицы, хотя и первое место при определенных раскладах занять можно, тем более это по силам Атлетико уж точно.





Именно Атлетико считается фаворитом противостояния с Ромой, хотя и не таким явным, как если бы поединок проводился в Мадриде. Дома римляне способны навязать борьбу, забить в ворота довольно надежной в обороне команде, возможно даже открыть счет.





И все равно Атлетико кажется более предпочтительным в качестве предполагаемого победителя встречи. В примере «матрасники» уже дважды потеряли очки, а единственная победа команды оказалась разгромной и была одержана на выезде – 5:1 над клубом Лас-Пальмас. Предположим, что и Рома пропустит от Атлетико хотя бы однажды, отличившись при этом.