Манчестер Юнайтед – Базель. Прогноз на матч (12.09.2017)

Манчестер Юнайтед примет Базель в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. В прошлом сезоне «Красные дьяволы» не принимали участия в главной клубном турнире Европы, зато Юнайтед получил возможность побороться в Лиге Европы, в которой итоге он и отпраздновал успех.





Базель хоть очень часто и попадает в Лигу Чемпионов, команда-то по сути типичный представитель Лиги Европы. Она против фаворитом нередко в прошлые годы действовала более-менее хорошо, но все равно на выход из группы Базель не претендовал изначально никогда. Вот и сейчас ситуация подобная, более того, швейцарцы кодируются ниже всех, а в предстоящей встрече они явные аутсайдеры.





Манчестер Юнайтед находится в хорошей форме, а ничья со Сток Сити накануне объясняется по большей мере календарем многих игроков команды, которые вернулись из национальных сборных, к тому же на результат, а точнее на игру повлиял приближающийся матч Лиги Чемпионов.





Юнайтед не может не победить дома, предположим, что так оно и случится, а преимущество хозяев в счете составит 2-3 мяча.