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Бенфика – ЦСКА. Прогноз на матч (12.09.2017)
Дата события: 12 сентября 21:45

Бенфика примет ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Лиссабонский клуб продал в межсезонье в который раз несколько своих игроков основы, но все равно команда остается одной из сильнейших в Португалии, да и по европейским меркам котируется высоко.


Например, в предстоящей встрече с ЦСКА именно Бенфике специалисты отдают предпочтение, судя по котировкам букмекеров, хозяева должны выигрывать в 1 или 2 мяча. Наверняка так оно и случиться, хотя многое зависит от возможностей соперника, а ЦСКА здорово себя проявил в квалификации, не пропусти ни разу.


Сыграв от обороны, «армейцы» способны выстоять на «ноль», вот только тогда игра получится довольно скучной. Предположим, что в любом случае до перерыва соперники не порадуют результативностью, с высокой долей вероятности стартовая 45-минутка завершится вничью 0:0. В качестве же основной ставки на игру следуют иметь ввиду именно этот вариант, а также викторию фаворита с разницей в 1 или 2 мяча, но это для более рисковых.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа лиссабонской Бенфики во втором тайме» за высокий коэффициент 2,10 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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