Бенфика – ЦСКА. Прогноз на матч (12.09.2017)

Бенфика примет ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Лиссабонский клуб продал в межсезонье в который раз несколько своих игроков основы, но все равно команда остается одной из сильнейших в Португалии, да и по европейским меркам котируется высоко.





Например, в предстоящей встрече с ЦСКА именно Бенфике специалисты отдают предпочтение, судя по котировкам букмекеров, хозяева должны выигрывать в 1 или 2 мяча. Наверняка так оно и случиться, хотя многое зависит от возможностей соперника, а ЦСКА здорово себя проявил в квалификации, не пропусти ни разу.





Сыграв от обороны, «армейцы» способны выстоять на «ноль», вот только тогда игра получится довольно скучной. Предположим, что в любом случае до перерыва соперники не порадуют результативностью, с высокой долей вероятности стартовая 45-минутка завершится вничью 0:0. В качестве же основной ставки на игру следуют иметь ввиду именно этот вариант, а также викторию фаворита с разницей в 1 или 2 мяча, но это для более рисковых.