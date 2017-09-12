Барселона – Ювентус. Прогноз на матч (12.09.2017)

Барселона примет Ювентус в центральном матче игрового дня Лиги Чемпионов. Судьба свела команды на групповой стадии турнира, тогда как ранее соперники пересекались в плей-офф Лиги Чемпионов, а в сезоне 2014/2015 Барселона и Ювентус вовсе разыгрывали судьбу трофея.





В прошлом сезоне Ювентус в четвертьфинале обыграл Барселону по сумме двух матчей довольно уверенно, так и не пропустит от едва ли не самой сильной атакующей команды мира. В предстоящем поединке уже не будет Неймара, зато заявлен на Лигу Чемпионов Дембеле, накануне дебютировавший за каталонцев.





Барселона в дерби деклассировала Эспаньол 5:0, закрепившись на первой строчке турнирной таблицы. Еще ни единого мяча в Примере Барселона не пропустила, как, кстати, и Ювентус в Серии А, также имея максимальные показатели после трех туров.





И все же рискнем предположить, что на данный момент Ювентус находится в чуть более лучшем состоянии, но так как предстоящий поединок пройдет в Каталонии, туринцы, скорее всего, выиграют не сумеют, причем даже более вероятна минимальная виктория Барселоны.