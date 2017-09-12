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Барселона – Ювентус. Прогноз на матч (12.09.2017)
Дата события: 12 сентября 21:45

Барселона примет Ювентус в центральном матче игрового дня Лиги Чемпионов. Судьба свела команды на групповой стадии турнира, тогда как ранее соперники пересекались в плей-офф Лиги Чемпионов, а в сезоне 2014/2015 Барселона и Ювентус вовсе разыгрывали судьбу трофея.


В прошлом сезоне Ювентус в четвертьфинале обыграл Барселону по сумме двух матчей довольно уверенно, так и не пропустит от едва ли не самой сильной атакующей команды мира. В предстоящем поединке уже не будет Неймара, зато заявлен на Лигу Чемпионов Дембеле, накануне дебютировавший за каталонцев.


Барселона в дерби деклассировала Эспаньол 5:0, закрепившись на первой строчке турнирной таблицы. Еще ни единого мяча в Примере Барселона не пропустила, как, кстати, и Ювентус в Серии А, также имея максимальные показатели после трех туров.


И все же рискнем предположить, что на данный момент Ювентус находится в чуть более лучшем состоянии, но так как предстоящий поединок пройдет в Каталонии, туринцы, скорее всего, выиграют не сумеют, причем даже более вероятна минимальная виктория Барселоны.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «победа Барселоны в 1 мяч или ничья» за высокий коэффициент 1,70 от букмекерской конторы Париматч.
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