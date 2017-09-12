Бавария – Андерлехт. Прогноз на матч (12.09.2017)

Бавария примет Андерлехт в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Мюнхенский клуб по традиции считается одним из главных претендентов на трофей, конечно, и в своей группе Бавария котируется высоко. Впрочем, на этот раз у команды Карло Анчелотти есть в квартете достойный конкурент, к которому, кстати, итальянский наставник немецкого коллектива имеет отношение.





Речь идет о ПСЖ – именно в дуэли с парижанами, скорее всего, для Баварии решится судьба первого места в группе. Но важно не терять очком и с аутсайдерами, тем более в домашний встречах. Андерлехт почти всегда на выступает на европейской арене посредственно и не обыгрывает фаворитов, наверняка так случиться и сейчас.





В последней очной встрече на выезде Андерлехт сумел обыграть Баварию 2:1, и хоть с тех пор прошло 9 лет, баварцы наверняка хотели бы взять в некотором смысле реванш. Предположим, что в предстоящем поединке гранд немецкого футбола победит уверенно, тем самым еще и реабилитировавшись за поражение в Бундеслиге от Хоффенхайма накануне.