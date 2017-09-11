Малага – Лас-Пальмас. Прогноз на матч (11.09.2017)

Малага примет Лас-Пальмас в матче 3-го тура испанской Примеры. Отвратительно команды начали сезон, проиграв по два поединка. Лас-Пальмас пропустил в сумме 6 мячей, а Малага не впечатлила в атаке, так и не отличившись.





Успехом наверняка увенчается для одного из коллективов предстоящая встреча, а при такой сложившейся ситуации и ничья станет положительным исходом как для одних, так и для других. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, что и следовало предполагать, тем более Лас-Пальмас сугубо домашняя команда, на выезде действующая намного хуже.





В прошлом сезоне соперники обменялись минимальными домашними победами, виктория хозяев и сейчас является наиболее ожидаемой, причем именно с преимуществом в один мяч. Скорее всего, Малага начнет матч с позиции силы, создаст несколько подряд голевых моментов, что может привести к тому, что счет будет открыт рано.





Не менее реальный прогноз – в первом тайме Малага сумеет отличиться, и поведя в счете, продолжит контролировать ситуацию на поле, в итоге и победив 1:0.