Вест Хэм – Хаддерсфилд. Прогноз на матч (11.09.2017)

Вест Хэм примет Хаддерсфилд в матче 4-го тура английской Премьер-Лиги. Гости по предстоящей встрече впервые в истории пробились в элиту и начали сезон очень здорово, в стартовых трех турах набрав 7 очков. Сейчас Хаддерсфилд располагается среди лидеров, причем команда, как и Манчестер Юнайтед, пока не пропускала, что говорит о надежности обороны.





Вест Хэм провалился на старте сезона, уступив во всех трех матчах. В том числе дважды лондонцы были биты разгромно, причем отвратительно действуя не только в обороне, но и в атаке – 0 забитых мячей. Конечно, на своем поле против Хаддерсфилда Вест Хэм не имеет права уступать, да и ничья не устроит хозяев.





Предположим, что именно по этой причине Вест Хэм начнет поединок с атак, постарается завладеть преимуществом и открыть счет в матче. Его соперник способен остро отвечать, по такому принципу и будет построена тактика игры гостей на матч, скорее всего.





В качестве ставки на игру стоит рассмотреть вариант на небольшое количество забитых мячей, например, их будет меньше 2,5, то есть, «верх» соперники не пробьют.