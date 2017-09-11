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Вест Хэм – Хаддерсфилд. Прогноз на матч (11.09.2017)
Дата события: 11 сентября 22:00

Вест Хэм примет Хаддерсфилд в матче 4-го тура английской Премьер-Лиги. Гости по предстоящей встрече впервые в истории пробились в элиту и начали сезон очень здорово, в стартовых трех турах набрав 7 очков. Сейчас Хаддерсфилд располагается среди лидеров, причем команда, как и Манчестер Юнайтед, пока не пропускала, что говорит о надежности обороны.


Вест Хэм провалился на старте сезона, уступив во всех трех матчах. В том числе дважды лондонцы были биты разгромно, причем отвратительно действуя не только в обороне, но и в атаке – 0 забитых мячей. Конечно, на своем поле против Хаддерсфилда Вест Хэм не имеет права уступать, да и ничья не устроит хозяев.


Предположим, что именно по этой причине Вест Хэм начнет поединок с атак, постарается завладеть преимуществом и открыть счет в матче. Его соперник способен остро отвечать, по такому принципу и будет построена тактика игры гостей на матч, скорее всего.


В качестве ставки на игру стоит рассмотреть вариант на небольшое количество забитых мячей, например, их будет меньше 2,5, то есть, «верх» соперники не пробьют.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,89 от букмекерской конторы 1хбет.
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