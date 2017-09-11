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Урал – СКА-Хабаровск. Прогноз на матч (11.09.2017)
Дата события: 11 сентября 17:30

Урал примет СКА-Хабаровск в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги. Клуб из Екатеринбурга в прошлом поединке проиграл первый раз в сезоне, но, несмотря на серию без поражений, команда располагается в нижней части турнирной таблицы.


СКА-Хабаровск находится и вовсе в зоне вылета, хоть в последнее время команда действует довольно неплохо, не уступая своим соперникам с начала августа. В предыдущих трех встречах СКА-Хабаровск сыграл вничью, на нее же надеется новичок Премьер-Лиги и в предстоящей игре.


А все потому, что СКА-Хабаровск проведет гостевую встречу, а Урал дома не проиграл пока, хоть и соперниками представителей Екатеринбурга были такие мощные команды, как Ростов, Зенит и ЦСКА. Урал делал акцент на оборонительные действия, если и атакуя, то небольшими силами. Против СКА Урал будет действовать в атаке активнее, с высокой долей вероятности хозяева забьют более 1-го мяча, с учетом такого прогноза и стоит выбрать ставку на игру. Альтернативный вариант – Урал выиграет поединок.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Урала больше 1» за высокий коэффициент 1,45 от букмекерской конторы 1хбет.
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