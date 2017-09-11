Сиэтл – Лос-Анджелес. Прогноз на матч (11.09.2017)

Сиэтл примет Лос-Анджелес в матче МЛС. Явным фаворитом встречи являются ее хозяева, которые лидируют в турнирной таблице Западной конференции, тогда как Гэлакси лишь на 9-й строчке.





Впрочем, Сиэтл в прошлых поединках победить не смог, поделив очки с Ванкувером и Портлендом. Оба матча завершились вничью 1:1, такой же счет фиксировался во встрече Сиэтла и Лос-Анджелеса в предыдущей игре на поле первых.





Лос-Анджелес хоть в текущем сезоне и не блещет, но команда явно способна на большее. Например, ей удалось в прошлом матче деклассировать Колорадо 3:0, случается, когда игра Гэлакси получается чемпионской.





Понятно, что рассчитывать на победу в гостях Лос-Анджелесу сложно, но что точно должно случиться в предстоящей встрече – команда отличится. Предположим, что итоговый «верх» в матче будет пробит, а вторая половина поединка окажется более результативной, чем стартовая 45-минутка. В качестве ставки рассмотреть стоит именно варианты на первый тайм, например, сделав выбор в пользу тотала больше 1,5.