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Лацио – Милан. Прогноз на матч (10.09.2017)
Дата события: 10 сентября 16:30

Лацио примет Милан в центральном матче 3-го тура итальянской Серии А. Обе команды в новом сезоне наверняка будут претендовать на места в четвёрке лучших, но пока в группе лидеров только Милан, победивший в обеих встречах. Только Наполи, Интер и Ювентус пока имеют показатели лучше, чем «россо-нери», но пока рано смотреть на разницу мячей и даже положение в таблице, тем более в преддверии такого матча, виктория в котором существеннее, чем, например, победа над Кротоне.


Милан усилился перед новым сезоном, что хоть и повлияло на котировки букмекеров, если говорить о чемпионских амбициях команды, но вот в конкретном матче Милан как был в гостевом матче прошлого сезона аутсайдером, так и в этом Лацио котируется выше.


В стартом туре римляне не смогли дома обыграть новичка Серии А СПАЛ, и все равно можно утверждать, что «орлы» находятся в хорошей форме. Не стоит забывать и о виктории Лацио в матче за Суперкубок Италии, а обыгран столичным клубом был не кто-нибудь, а туринский Ювентус. Отличились римляне тогда трижды, два мяча они отправят и в ворота Милана.

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