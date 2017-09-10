Шальке – Штутгарт. Прогноз на матч (10.09.2017)

Шальке примет Штутгарт в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги. Гельзенкирхенцы выиграли в стартовой встрече чемпионата у серебряного призера прошлого сезона, Лейпцига (2:0), но потом проиграли Ганноверу (1:0). Быть может, такие перепады связаны с местом проведением поединков, ведь на своем поле Шальке добился успеха и логично предположить, что дома команда действует с куда большей уверенностью в собственных силах.





Вот и сейчас Шальке должен поверит в себя и обыграть довольно именитого соперника, пусть и переживающего не лучшие времена. Штутгарт только вернулся из Второй Бундеслиги, где выглядел уверенно, но все же в элите совсем другие скорости, соперники. Сейчас Шальке превосходит Штутгарт значительно, гостям остается только надеяться на удачу, а также на реализацию своих моментов.





Наверняка у Штутгарта появятся как минимум несколько возможностей отличиться, и если команда забьет, и сделает это, например, первой, то Шальке придется вдвойне тяжело, при таком раскладе виктория фаворита кажется не столь явной. Но все-таки предположим, что Шальке будет диктовать условия игры и победит в том числе в первом тайме.